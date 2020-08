Incendio distrugge stabilimento per la lavorazione dell'olio nel Chianti | Video

11 agosto 2020 a

a

a

Disastroso incendio nel Chianti, in provincia di Firenze. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 5 (11 agosto) per domare le fiamme che hanno aggredito uno stabilimento per la lavorazione dell'olio. Il rogo si è sviluppato in località Cintonia, nel territorio comunale di Greve in Chianti, per cause ancora da accertare. Parte della struttura è crollata, ma i pompieri sono riusciti a mettere sotto controllo le fiamme. Sul posto stanno lavorando 45 pompieri. Sono state diffuse le prime immagini attraverso i profili social ufficiali del corpo dei vigili del fuoco. Lo stabilimento è stato praticamente distrutto dal rogo.