Ponza, trovato morto ex campione di Kickboxing, Gianmarco Pozzi: aveva una ferita alla testa

I Carabinieri, dalle prime indagini, propendono per l'incidente

10 agosto 2020 a

a

a

Si chiamava Gianmarco Pozzi il 25enne trovato senza vita con una ferita alla testa in un giardino di un’abitazione privata a Ponza. Le indagini, condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Formia e della stazione di Ponza, propendono per un incidente. Il ragazzo, ex campione di kickboxing, stava camminando su alcuni terrazzamenti per andare al mare e sarebbe scivolato. Il giovane, romano, era in vacanza a Ponza dove faceva il buttafuori per alcuni locali notturni.

Pozzi stava camminando in una scorciatoia per il mare, quando è scivolato ed è caduto nel giardino della villetta da un altezza di circa sette metri. Sarà comunque l'autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte del ragazzo, ma al momento non ci sono altri indizi per fare altre ipotesi.