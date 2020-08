Coronavirus, 4 morti e 259 casi in Italia nelle ultime 24 ore

Il bollettino medico di lunedì 10 agosto 2020

Coronavirus, arriva il bollettino di morti e contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo quanto diffuso nel pomeriggio di oggi. lunedì 10 agosto, i morti riconducibili a Covid-19 sono stati quattro, mentre i nuovi casi sono stati 259.

Sono 150 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero complessivo tocca quota 202.248. È quanto emerge sempre dal bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 13.368, 105 in più rispetto a ieri. C’è un paziente in più nelle ultime 24 ore ricoverato in terapia intensiva (46 in tutta Italia) mentre i positivi al Covid-19 con sintomi che si trovano in altri reparti sono 779, +16 rispetto al bollettino di domenica. Sono 12.543 i nostri connazionali al momento in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 26.432, per un totale di 7.276.276 dall’inizio della pandemia.