Coronavirus, De Luca e la ripartenza dei contagi: "Controlli rigorosi sui viaggi o presto frontiere chiuse"

10 agosto 2020 a

a

a

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, arriva ad invocare la chiusura delle frontiere per fermare la ripartenza dei contagi. «Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l’80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall’estero. È indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall’estero all’obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio».

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Sono indispensabili il controllo della temperatura corporea ma anche test sierologici, e una stretta rigorosa sui controlli, altrimenti diventerà inevitabile la chiusura delle frontiere - aggiunge -. L’invito ai cittadini è di rispettare rigorosamente le misure di precauzione e prevenzione previste, senza le quali va evitato di avere contatti con quanti, anche familiari, rientrano da viaggi all’estero».