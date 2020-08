Napoli, uomo travolto sulle strisce pedonali: l'auto scappa I Video

10 agosto 2020 a

Un uomo attraversa le strisce pedonali, viene travolto e l'auto scappa via. Il video - terribile - è delle telecamere di sicurezza di un negozio in Corso Vittorio Emanuele, a Napoli, dove è successo l'incidente. Le immagini sono state diffuse dal consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

"Mio padre stava attraversando la strada e viene sbalzato in aria da questo pirata della strada che dopo averlo investito invece di prestargli soccorso fugge via. Non eravamo riusciti a prendere il numero di targa e quindi pensavamo che questa persona l’avrebbe fatta franca ed invece dopo un po' ha deciso di costituirsi, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Per fortuna mio padre sta bene", ha raccontato Antonio, il figlio dell'uomo travolto.