Piacenza, si tuffa nel fiume Po per salvare il cane e muore annegato

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Piacenza: un 42enne è morto dopo essere annegato nelle acque del fiume Po, nei pressi di via Nino Bixio. Si era gettato per cercare di recuperare e salvare il suo cane finito in acqua ma non è riuscito a riemergere. Alcune persone che hanno assistito alla scena si sono tuffate per raggiungerlo in attesa dei soccorsi.

Vigili del Fuoco e uomini del 118, dopo averlo ripescato, lo hanno trasportato in ospedale a Piacenza dove è morto poco dopo. Sul posto Carabinieri e volanti della Questura per accertare la dinamica dei fatti.