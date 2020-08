Rimini, discoteca chiusa dai carabinieri in Riviera: assembramenti e niente mascherine

Normative anti-covid disattese

I carabinieri hanno chiuso una discoteca della Riviera Romagnola. Assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine.

Questo è successo sabato sera sulla pista del 'Byblos', discoteca all'aperto sulle colline di Misano Adriatico, nel Riminese. Il locale è stato chiuso dai Carabinieri, per cinque giorni.



I carabinieri di Misano, riferisce Il Messaggero, hanno ricevuto richieste d'intervento durante la notte e hanno effettuato un servizio di controllo riscontrando la totale inottemperanza delle normative preventive in materia anti-Covid. Quindi hanno provveduto alla notifica del verbale con sanzione pecuniaria e applicazione della misura accessoria della chiusura per 5 giorni a partire da domenica scorsa. Il Byblos è la seconda discoteca di Misano Adriatica chiusa dai carabinieri per assembramenti.