Caronia, continuano le ricerche per trovare il piccolo Gioele. In azione i vigili del fuoco. Il magistrato: "Nessuna ipotesi è esclusa" I Video

09 agosto 2020 a

a

a

Caronia viene battuta in ogni angolo. Le ricerche proseguono senza sosta infatti nel paese siciliano, in provincia di Messina, per trovare il piccolo Gioele di 4 anni, scomparso con la mamma Viviana il cui corpo senza vita è stato trovato ieri dai vigili del fuoco. Nelle ultime ore sono impiegati nuclei cinofili e personale esperto in topografia applicata al soccorso.

Le ricerche proseguono senza sosta a #Caronia per trovare il piccolo Gioele di 4 anni, scomparso con la mamma Viviana il cui corpo senza vita è stato trovato ieri dai #vigilidelfuoco.

Impiegati nuclei cinofili e personale esperto in topografia applicata al soccorso pic.twitter.com/xz9yvwF5Et — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 9, 2020

"Cerchiamo ancora il figlio" ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. Il magistrato non esclude ancora nessuna ipotesi e non rilascia dichiarazioni su eventuali segni di violenza sul cadavere della donna. "Ci sarebbe un buco di venti minuti negli ultimi momenti di Viviana Parisi ancora da ricostruire", sostiene Cavallo.