Coronavirus, la 18enne di Padova: "Sette giorni in Croazia senza mascherina. Mi sento in colpa"

08 agosto 2020 a

a

a

Una delle due giovani di Padova tornate in Italia con i sintomi del Coronavirus dopo una vacanza in Croazia, per festeggiare la maturità, ha dichiarato di sentirsi "in colpa" dopo l'accertata positività. Intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato: "Siamo state 7 giorni senza mascherina, nessuno indossava le protezioni. Ci siamo fatte condizionare. Ora temo per i miei genitori” le parole sincere e che purtroppo riguardano la condizione di molti giovani, dal ministro della Salute stesso ritenuti i maggiori portatori del virus in questo periodo.

Padova, viaggio di maturità in Croazia: tornano positive al Coronavirus

I sintomi della 18enne non sono gravi, mentre l’altra positiva accertata è asintomatica. Altre 24 persone, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni, e per la maggior parte veneti, che viaggiavano con le due amiche, sono stati posti in isolamento in attesa dei risultati dei test a cui pure sono stati sottoposti per verificare l’eventuale contagio.