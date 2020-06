Vanno a chiudere la chiesa a fine giornata e tra i banchi e sulle maniglie delle porte, i quattro frati della chiesa dei Cappuccini trovano sparse in più punti escrementi umani. Un atto vandalico sicuramente senza precedenti quello che è successo domenica in uno dei luoghi religiosi più conosciuti di Spoleto e che dimostra quanto la volontà di compiere azioni “contro” qualcosa non conosca ormai più limiti. Una profanazione con tutti i crismi condannata dall'arcivescovo Renato Boccardo.

