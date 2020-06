Con la fine del lockdown tornano i furti; ladri scatenati nella notte tra domenica e lunedì 15 giugno a Bastia Umbra, dove tre attività sono state prese di mira, con danni ingenti ai locali ma senza bottino pingue, o comunque con una refurtiva "misera"; ma i danni sono piuttosto rilevanti, visto che i ladri hanno spaccato porte e vetrate. A essere colpiti, in particolare, un supermercato, un negozio di una catena che unisce il settore dell'abbigliamento e dell'arredamento e un bar, tutti ubicati in via Gramsci. Indagano gli agenti del commissariato di Assisi, che stanno vagliando i filmati delle telecamere presenti in zona.