Ritrovato l'uomo di 78 anni scomparso a Deruta domenica 14 giugno

Personale dei vigili del fuoco e della Protezione civile hanno ritrovato l'uomo di 78 anni di Deruta del quale non si avevano notizie dal primo pomeriggio di domenica 14 giugno. Il 78enne scomparso è stato intercettato lungo una strada secondaria che collega Deruta alla frazione di Fanciullata ed è stato subito affidato alle cure del personale medico.

Le ricerche dell'uomo, che soffre di Parkinson, erano scattate quando i familiari non riuscivano ad avere più notizie, dopo che si era allontanato dalla propria abitazine dopo pranzo. Era stato impiegato anche un elicottero, ma fino alla tarda serata non si erano trovate tracce dello scomparso.