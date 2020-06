C'è una seconda inchiesta per violenza sessuale che potrebbe essere collegata a quella avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in centro storico ai danni di una studentessa di 15 anni. Si tratta di una denuncia effettuata da una tredicenne il 12 gennaio scorso: un presunto stupro all'interno di un parcheggio di un centro commerciale alla periferia di Perugia. La vittima anche qui aveva appena conosciuto l'aggressore in un contesto di amici che poi hanno testimoniato. Anche su questo caso hanno compiuto accertamenti i carabinieri. Al centro dell'inchiesta il maggiorenne iscritto nel registro degli indagati in base alle dichiarazioni delle vittime. Proprio sui racconti di amici e testimoni si sta incentrando il lavoro della procura della Repubblica.