Trovato morto a 35 anni nella casa di una conoscente che l’aveva ospitato da un paio di giorni. Qualcosa in più di un semplice sospetto per overdose (un altro caso si è verificato a Terni), anche se in attesa dell’autopsia resta il mistero su questa tragica morte. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di venerdì. Il corpo senza vita dell'uomo, originario di una frazione di Montone, è stato ritrovato sul letto nella casa dove aveva trovato ospitalità in zona Fontanelle a Umbertide.

