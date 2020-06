Ci sono volute tre ore, alle 10 alle 113 di sabato 13 giugno, per recuperare un cane caduto in un dirupo in un sentiero sul monte Ingino, a Gubbio. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono stati allertati dal proprietario dell'animale, con il quale stava percorrendo un tratto di strada che conduce alla prima Cappelluccia. I vigili del fuoco, supportati dalla tecnologia e dalle unità cinofile, sono riusciti a individuare il cane e a recuperarlo in un'area molto impervia. L'animale è stato riportato sul sentiero grazie a una particolare imbracatura.