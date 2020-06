Incidente tra quattro auto nella mattinata di sabato 13 giugno a Costano, frazione nel comune di Bastia Umbra. Tre le persone rimaste ferite in modo lieve e accompagnate all'ospedale di Assisi, mentre due non hanno riportato nulla. In via Amendola, luogo del sinistro, sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanza e un'automedica, oltre alla polizia municipale. Tanta la gente che si è riversata in via Amendola, luogo del sinistro. Disagi alla circolazione.