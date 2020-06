Nel corso di un controllo lungo la E45 all'altezza di Acquasparta, gli agenti del distaccamento di polizia stradale di Todi hanno identificato e denunciato un ragazzo di 22 anni, extracomunitario di origini magrebine, per detenzione di droga ai fini di spaccio, sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

I provvedimenti sono scattati al termine delle verifiche scattate dopo che, avendo il giovane esibito documenti validi ma intestati a una persona diversa, i poliziotti hanno approfondito i controlli sullo straniero. E' stato così che il 22enne è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana occultate in un pacchetto di sigarette. Approfondendo l’ispezione, sono stati trovati cinquemila euro, in parte nascosti in un pantalone e in parte collocati all’interno del vano batteria dell’automobile.