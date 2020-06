C'è un indagato per la presunta violenza sessuale su una quindicenne, in centro a Perugia: è il maggiorenne conosciuto la sera in un bar nella zona del centro storico dalla giovane. I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni. Secondo ricostruzioni il giovane quella sera avrebbe provato a molestare anche un'amica. Ma le testimonianza non concordano fra loro. Per questo gli inquirenti stanno cercando altri riscontri. Che però al momento non arrivano, neanche dalle telecamere di sicurezza. Riscontri che i militari non sono riusciti a trovare al momento della denuncia di stupro, avvenuta appunto nella notte tra mercoledì e giovedì, e solo oggi, sabato 13 giugno, è previsto un sopralluogo. A distanza di tre giorni. Intanto giovedì nuova aggressione ai danni di un 17enne.