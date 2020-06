Minorenne picchiato e derubato in centro, polizia sulle tracce di tre aggressori

Dopo la denuncia di violenza sessuale su una quindicenne di mercoledì notte in via Bontempi, c'è un'altra indagine per aggressione ai danni di un minorenne in centro storico a Perugia. Si tratta di un diciassettenne che giovedì 11 giugno alle 20 è stato preso a pugni in faccia e bottigliate in testa da tre soggetti stranieri - sui quali indaga la questura di Perugia - che gli hanno portato via 80 euro e hanno provato a derubarlo anche di una catenina d'oro. Il giovane ha resistito fino a quando sono intervenuti la fidanzata e i genitori, che hanno chiamato i soccorsi. L'aggressione è durata 10 minuti, nell'indifferenza dei passanti. Il giovane è stato curato dai sanitari del pronto soccorso: tre i punti di sutura in testa. Gli agenti sono sulle tracce degli aggressori.