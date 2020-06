Shinto sbarca a Perugia. Così la cucina giapponese fusion incontra le eccellenze dell'Umbria

Shinto sbarca in Umbria. La famiglia di imprenditori del gruppo Castaldo ha scelto lo storico locale di via Mazzini per portare anche a Perugia il brand Shinto già presente a Roma, in piazza di Spagna, in Sardegna, a Portofino e a Napoli. Ma qui, nel cuore verde d’Italia, la cucina giapponese fusion avrà ancora qualcosa in più perché utilizzerà anche quelle che sono le eccellenze del territorio, dal tartufo all’olio extravergine di oliva. A lanciare l’idea di Shinto a Perugia è stato Carlo Battistelli, manager in Amazon a Madrid, durante un incontro informale con Salvatore e Miriam Castaldo, nomi noti nel mondo dell’edilizia e della ristorazione e con l’imprenditrice umbra Livia Germini. “Amo Perugia, è casa mia - racconta Battistelli - Sono anche un grandissimo appassionato di cucina e adoro il Giappone. Quando in una cena ci siamo trovati con Livia e Salvatore a discutere di aprire un ristorante abbiamo inizialmente pensato a Londra o Madrid. Poi l’amore per Perugia ha preso il sopravvento”. Arriva così Shinto, l’inaugurazione è prevista per l’autunno, un’esperienza unica nel suo genere, un brand che negli obiettivi farà ritornare il centro storico luogo di ritrovo e aggregazione. A spiegare il progetto imprenditoriale è Miriam Castaldo: “Ogni piatto che proponiamo - evidenzia - rispecchia la fedeltà alle tecniche di lavorazione e creatività degli chef, la costante ricerca di nuove declinazioni dell’arte del gusto giapponese con innovative assonanze di sapori e nuovi concept di food design. In questo progetto Perugia si creeranno collaborazioni con marchi locali del territorio. Nulla viene lasciato al caso a cominciare dalla scelta dell’ex Caffè di Perugia. “Volevamo il posto più iconico della città, simbolo della sua storia”, evidenzia l’imprenditrice. Shinto, aggiunge, dovrà diventare punto di attrazione per gli umbri e per i visitatori da tutta Italia ma anche tappa obbligatoria per chi arriva dall’estero ed è appassionato del genere.