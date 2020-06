Tamponamento in viale Nazario Sauro a Città di Castello con tre auto coinvolte: una condotta da un uomo di 42 anni, una da una donna di 47 anni con a bordo la figlia di 6 anni e una terza condotta da una donna di 29 anni con a bordo il marito, tutti residenti a Città di Castello. Quattro dei sei malcapitati hanno riportato ferite seppure non gravi e sono stati condotti in pronto soccorso per le cure del caso. Poi tutti dimessi. Sul posto due pattuglie della municipale e anche due ambulanze del 118. Il tratto di viale Nazario Sauro interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora.