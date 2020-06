Incendio abitazione nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno per un fulmine che ha mandato in fiamme parte della cucina. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi ha evitato il peggio. L’incendio si è verificato in una casa di Capodacqua. Non ci sono stati feriti anche se la paura è stata tanta. I danni comunque sono stati di una certa rilevanza.