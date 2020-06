Spoleto, sequestrati dalla guardia di finanza software illegali per centomila euro

Un’indagine del comando provinciale della guardia di finanza di Perugia ha portato alla denuncia del responsabile di un’attività commerciale di Spoleto e al sequestro di software che, messi in vendita, avrebbero fruttato decine di migliaia di euro. L’analisi dei supporti informatici in uso al commerciante ha permesso di scoprire diversi programmi, come i cosiddetti crack e keygen, utilizzati per convertire le versioni di prova di vari programmi in versioni complete e pienamente fruibili, senza il pagamento della dovuta licenza d’uso. Nel corso della stessa operazione i finanzieri della compagnia di Spoleto hanno sequestrato 60 programmi privi di regolare licenza oltre a strumenti di archiviazione, cd e dvd. Il valore di mercato delle licenze non pagate si aggira sui centomila euro, senza contare la possibilità per l’esercente di installare abusivamente i programmi su altri computer.