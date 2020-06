Con il termine del lockdown, sono ripresi in maniera consistente gli spostamenti. E’ ripartita la movida e l’uso di alcol che, come riportato dalla cronaca nazionale, in qualche caso ha lasciato tracce visibili nei centri storici delle città e talvolta vittime sulle strade. Al fine quindi di prevenire episodi di guida in stato di alterazione dovuto alla smodata assunzione di alcolici, quella appena trascorsa è stata una settimana di controlli nell’Altotevere da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che si sono particolarmente intensificati nel corso del weekend. Quattro gli automobilisti sorpresi ubriachi, per loro patente ritirata e maxi multa.