Si schianta al suolo mentre è in sella alla sua bici lungo la Tiberina 3Bis tra Valsavignone e Canili di Verghereto, in provincia di Arezzo. Da domenica sera 7 giugno un 40enne ciclista residente a Città di Castello è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale fiorentino di Careggi. Era partito dal tifernate di buon mattino raggiungendo in auto Pieve Santo Stefano, per poi salire in sella alla propria Trek con obiettivo il Monte Fumaiolo. E il recupero è stato rocambolesco con l'allarme partito direttamente da Città di Castello. L'Altotevere in un recente passato aveva fatto registrare un altro incidente ancor più grave (leggi qui).

