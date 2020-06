Lavori in cambio di sconti sulle tasse, il Comune di Perugia dà il via al baratto amministrativo

E' stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Perugia il nuovo regolamento sul baratto amministrativo. In concreto, il principio del baratto prevede la possibilità per i comuni di incentivare, attraverso agevolazioni tributarie sotto forma di riduzioni o esenzioni, i cittadini che pongono in essere, in forma singola o associata, interventi di riqualificazione del territorio, secondo progetti approvati dall'ente locale contribuendo così al perseguimento dell'interesse collettivo, soprattutto in una situazione reciproca di carenza di risorse. Come ha ricordato il presidente della I commissione, Michele Nannarone, rappresenta una delle modalità di concreta attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale della Costituzione finalizzato a favorire la collaborazione tra pubblico e privato. I campi di intervento possibili, individuati dalla legge, sono: la pulizia, la manutenzione e l'abbellimento di aree verdi, piazze e strade; la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere; interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. I potenziali beneficiari delle agevolazioni tributarie sono i soggetti che pongono in essere l'attività progettuale e la conseguente realizzazione degli interventi agevolati, ossia cittadini organizzati in associazioni riconosciute e non, o singoli individui proponenti. L’esenzione o la riduzione del tributo, a seconda dei casi, può riguardare esclusivamente i tributi propri dell'ente ed andrà rigidamente commisurata al valore dell'attività svolta dai cittadini. Dal punto di vista procedurale il baratto prenderà il via previa approvazione da parte dell’Ente di un progetto; quest’ultimo potrà essere spontaneamente proposto dal privato oppure prendere avvio da un avviso pubblico con il quale l'Ente invita i cittadini a presentare progetti in relazione ad ambiti specifici preventivamente individuati. Sottoscritto il contratto di partenariato tra le parti, l’attività consentita sarà oggetto di verifica da parte della struttura comunale, con conseguente applicazione dell’esenzione o riduzione del tributo da commisurare al tipo di attività svolta ed all'impatto che la stessa ha in termini di beneficio per la collettività e di risparmio anche potenziale per l'ente locale, che comunque deve chiaramente essere evidenziata nel bilancio dell’ente. In base a quanto prevede la legge istitutiva, le misure incentivanti potranno riguardare solo "tributi corrispondenti al tipo di attività svolta", ovvero, in alternativa, "comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa". In concreto, cioè, deve sussistere un rapporto di corrispondenza tra I'esenzione e/o le riduzioni di tributi che l'ente può deliberare e le attività di cura e valorizzazione del territorio che i cittadini possono realizzare. In quest'ottica risulta sicuramente applicabile I'istituto del baratto con riferimento ai tributi come Tari e Tosap. E’ esclusa dalla normativa, invece, la possibilità di usufruire del baratto per debiti tributari pregressi, oltre che per interventi di investimento, non contabilizzabili con minori entrate derivanti da tributi.