Coronavirus, l'Umbria torna a zero contagi. In 38 escono dall'isolamento

L'Umbria torna a contagi zero. L'aggiornamento dei positivi al Covid 19 della Regione dell'Umbria alle 14 di lunedì 8 giugno non fa registrare nuovi casi rispetto al dato di domenica, quando si è registrato un contagiato asintomatico in più a Terni su sabato. Gli attualmente positivi si attestano sulle 36 unità. Domenica erano 37. Si registra un guarito in più rispetto alle 24 ore recedenti. Sempre in un giorno sono 38 gli umbri usciti dall'isolamento fiduciario, toccando così quota 25.098. I ricoverati sono 12 di cui due in terapia intensiva. Quest'ultimo dato resta inviariato. I tamponi in più eseguiti sono stati 234, un numero molto al di sotto della media ma nella norma considerando che le analisi sono state effettuate in un giorno festivo. L'ultimo Rt per l'Umbria è di 0.65.