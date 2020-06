Brutta avventura per un 58enne a Norcia. L’uomo residente a Perugia, M. M. le sue iniziali, stava visitando il Pian Grande di Castelluccio quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 giguno, poco dopo le ore 14. L’allarme alla centrale unica regionale del 118 è scattato subito e sul posto si è recata una squadra del soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (operativa in quel momento in Valnerina), insieme al personale sanitario. Il paziente, una volta ricevute le prime cure sul posto, è stato prelevato dall’ambulanza e trasportato in ospedale per accertamenti. Quasi in contemporanea e a pochi chilometri di distanza malore anche per la presidente Donatella Tesei.