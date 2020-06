Abita a Roma ma è un eugubino doc e, appena può, torna nella sua città dove ha una casa in via del Ghirlandaio, prima periferia ovest di Gubbio. Ma stavolta ha avuto una brutta sorpresa. La casa era stata visitata, è il caso di dirlo, da cima a fondo dai ladri che si erano introdotti nell’abitazione forzando la finestra del bagno. Una volta dentro avevano rubato utensili, un tv color nuovo e perfino numerosi asciugamani. Poi il colpo gobbo al piano superiore, dove con l’ausilio di un piccone avevano letteralmente smurato la cassaforte, portandola via. All’interno, ha detto il proprietario in sede di denuncia, aveva lasciato solo 400 euro in contanti. Il bottino del furto non è ingente, ingente invece sono i danni arrecati alla struttura dai topi di appartamento.