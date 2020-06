Lunedì 8 giugno partono i lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione della galleria San Benedetto, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, tra i Comuni di Norcia e Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. L’intervento di Anas, del valore di 2,3 milioni di euro, prevede il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la sostituzione delle vecchie lampade con Led di ultima generazione. Per consentire l’esecuzione degli interventi, la galleria sarà provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 6. Il traffico in direzione Ascoli Piceno sarà deviato sulla strada provinciale 476 in direzione Cittareale per poi proseguire sulla strada statale 4 “Via Salaria” fino ad Arquata del Tronto. Il traffico in direzione Norcia sarà deviato sulla strada statale 4 “Via Salaria” fino a Cittareale, per poi proseguire sulla strada provinciale 476 in direzione Norcia. Il completamento dei lavori è previsto entro il mese di agosto.