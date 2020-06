Ex capo della polizia provinciale denunciato dalla vice. Il presidente Bacchetta cambia il vertice

“Ho presentato denuncia in procura a Perugia nei confronti del mio ex capo, Bruno Palazzetti. E’ successo due settimane fa. Poi ho avvisato l’amministrazione”. Parola della vicecomandante della polizia provinciale di Perugia, Rosita Ciuffoli, che parla di “atteggiamenti pesanti” nei suoi confronti sul posto di lavoro. Palazzetti, a cui scadeva l’incarico (ad interim) il 31 maggio ed è stato sostituito da Danilo Montagano (ma solo per dieci giorni), risponde così: “Non ne ho notizia diretta. Ho anche fatto richiesta di atti in procura. La Ciuffoli l’ho promossa io vicecomandante col grado di maggiore, 25 giorni fa. Sono esterrefatto. Non ho mai fatto minacce, aggressioni o mobbing a nessuno”. L’amministrazione provinciale conferma la notifica dell’avvenuta denuncia. Il presidente della Provincia e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, ha deciso di nominare capo della provinciale l’attuale comandante della polizia locale tifernate, Joselito Orlando. Con contratto part time: farà tre giorni a Castello e tre giorni nel palazzo di Piazza Italia. Accuse a Palazzetti arrivano anche dal presidente della commissione controllo della Provincia, Marcello Rigucci. In una riunione del 26 maggio alla presenza dei dirigenti Mazzoni e Grilli sono state messe in fila alla voce “contestazioni”, la denuncia penale (qui definita “presunta”) nei confronti del dirigente della provinciale “dello stato di mancata serenità, tranquillità, lesivi nei confronti dei lavoratori”, è scritto nel documento, “minacce verbali scandite nei corridoi rivolte a non si sa chi , uso improprio dei mezzi targati polizia locale, servizio non autorizzato del festivo, mancata visione delle disposizioni di prefettura e questura”. Tra le accuse c’è anche “ la consegna di mascherine non idonee e il porto abusivo di armi nel luogo di lavoro”, scrive ancora il presidente della commissione controllo. E poi la vicenda degli orti dei pensionati. Palazzetti, dalla sua, minaccia denuncia.