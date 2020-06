Umbria, ancora lavori sul raccordo Perugia-Bettolle. Anas chiude cantiere a Ponte San Giovanni e apre a Prepo

Lavori sul raccordo Perugia-Bettolle, in Umbria. Terminato il cantiere a Ponte San Giovanni, Anas avvia l'intervento in corrispondenza dello svincolo di Prepo. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Prepo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni. Il cantiere comporterà anche la chiusura temporanea dell’ingresso dello svincolo di San Faustino in direzione Ponte San Giovanni.

In alternativa, sarà possibile immettersi sul raccordo in direzione Bettolle e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Madonna Alta.



Il completamento di questa fase è previsto entro il 16 giugno.