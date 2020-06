Minacce di morte e lancio di bottiglie contro la vicina di casa e la figlia: perugino arrestato

Un 51enne residente a Perugia è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della vicina di casa, una donna russa di 47 anni. Il divieto di avvicinamento ed il provvedimento degli “arresti domiciliari” emesso dal Tribunale di Perugia il giorno prima dei fatti non è bastato a far desistere l’uomo. Che ha continuato a terrorizzare la donna e la figlia.

La chiamata, arrivata alla sala operativa della Questura di Perugia, ha allertato gli uomini della squadra volante. Gli agenti, poco prima della mezzanotte di due giorni fa, sono intervenuti nell’hinterland perugino, alla richiesta di aiuto della donna diventata nuovamente bersaglio del vicino violento: la minacciava di morte terrorizzando lei e la propria figlia 24enne presente al momento dei fatti. L'uomo, alla vista della polizia ha iniziato inveire anche contro gli operatori. Dopo essere riusciti a calmare l’uomo, che in tutti i modi cercava di entrare all’interno della proprietà della donna, gli agenti, durante l’effettuazione del controllo, hanno trovato vetri e colli di bottiglie di vino rotte all’interno del giardino della vittima. La donna ha raccontato agli agenti che erano i resti delle bottiglie scagliate dall’aggressore contro il muro dell’abitazione della donna, con l’intenzione di colpire la vittima. L’uomo è stato arrestato dagli agenti: il tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto decretando la misura cautelare presso il carcere di Perugia-Capanne. Sono in crescita i provvedimenti per stalking e violenza domestica a Perugia e provincia.