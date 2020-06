E’ caduta con la sua mountain bike in un dirupo e ha riportato un trauma allo stomaco una donna di 52 anni soccorsa dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e dal 118 di Perugia. L’incidente è avvenuto alle 11,30 di martedì 2 giugno a Promano, zona residence Pettinaro, nel comune di Città di Castello. La donna è stata trasportata in ospedale a Perugia in codice giallo ma non risulta in condizioni critiche.