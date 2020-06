Nella mattina di martedì 2 giugno in zona Bevagna la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Foligno è intervenuta per il salvataggio di un cane che era finito dentro al fiume. Il cane probabilmente era dalla notte che cercava di risalire l'argine senza riuscirci. Comunque, sfinito ma salvo è stato preso dalla clinica veterinaria di Narni per i vari controlli e prepararlo per una possibile adozione altrimenti finirà al canile. Chi è interessato all'adozione può contattare la Usl che lo dà in adozione già con microchip e vaccini fatti.