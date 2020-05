Nuovo cinema teatro Pavone, il Comune di Perugia dà ok all'avvio dei lavori

Possono partire i lavori al teatro Pavone. L’obiettivo del Comune di Perugia, uno dei soci, è riaprire tra l’estate e la primavera del 2021 con un cinema teatro dedicato all’opera lirica e al balletto. La notizia è che è stato affidato definitivamente l’appalto del secondo stralcio, quello decisivo, che riguarda la ristrutturazione degli interni. A distanza di sei mesi dall’ok al progetto esecutivo arriva la determina di aggiudicazione. Con atto firmato il 29 maggio dalla dirigente del settore contratti, Laura Cesarini, l’amministrazione dà atto del “positivo riscontro dei requisiti della rete di imprese Corbo Group spa di Caserta e la Cartusia di Salerno, mandante”. La Corbo era stata destinataria di una interdittiva antimafia dalla prefettura di Caserta nel 2018: dopo l’assoluzione con formula piena del legale rappresentante Roberto Corbo (era stato arrestato e accusato di concorso di associazione mafiosa nell’inchiesta Stige) anche il controllo giudiziario si è concluso positivamente per la Spa. Nessuna criticità nell’amministrazione dell’azienda, secondo il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Interdittiva annullata. Da qui l’ok alla procedura anche da parte del Comune di Perugia. Da venerdì il gruppo risulta affidatario a tutti gli effetti dell’appalto pubblico dei lavori relativi “al secondo stralcio funzionale del più ampio intervento di ristrutturazione e restauro del teatro Pavone in Perugia”, finalizzato al “rifacimento dei locali interni al plesso”. Dopo gli accertamenti sulle aziende è arrivato il responso: “Le imprese riunite risultano in possesso di tutti i prescritti requisiti di partecipazione e quindi diventa efficace l’aggiudicazione disposta determina del 20 dicembre 2019. La verifica è durata quasi sei mesi. La delibera di giunta con l’ok al progetto esecutivo dei lavori risale all’11 dicembre dello scorso anno. Si tratta di interventi per l’importo complessivo di 713.078,45 euro di cui 451.936,69 per lavori e 261.141,76 per somme a disposizione della stazione appaltante. L’intervento è stato finanziato, in parte, con fondi di bilancio comunale provenienti dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e mediante “trasferimento di un bene immobile di proprietà comunale” in cambio opere. Ossia lo stesso teatro. L’assessore alla cultura, Leonardo Varasano, spiega che “ci sarà anche un grande schermo per il cinema ma la vocazione resta quella di teatro dedicato a opera lirica e balletto. Contiamo di finire i lavori entro l’anno e affidare la gestione nella primavera 2021”. Saranno rifatti platea, servizi igienici, cabina di proiezione, poltrone, impianto elettrico e illuminazione. Sarà sostituita la iuta del soffitto. Previsto anche il restauro del plafone.