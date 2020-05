“Eri una ragazza senza grilli per la testa, con un animo buono”. È uno dei passaggi più commoventi del ricordo letto nella mattinata di sabato 30 maggio da Ilaria, una delle volontarie dell'associazione, ai funerali di Cristina Crispini, 30 anni di Spoleto, morta il 23 maggio scorso a Norcia in un incidente stradale (leggi qui). Molte le persone, perlopiù giovani, tutte con la mascherina e rispettando il distanziamento sociale, che sono silenziosamente confluite nel grande piazzale della chiesa di San Sabino dove don Mirco Boschi ha officiato il funerale della giovane volontaria. Commozione e lacrime per tutta la cerimonia funebre.