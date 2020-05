Alta tensione nella notte a Fontivegge, interviene la polizia: due arresti e una denuncia per droga

Rissa fra stranieri a Perugia, dove nella notte di martedì 26 maggio la polizia è intervenuta nella zona di Fontivegge. A richiedere l'intervento degli agenti è stato un cittadino che si è rivolto al 113 per segnalare ciò che stava accadendo in strada, con alcuni giovani che si stavano affrontando con in mano bottiglie di vetro rotte e in evidente stato di ubriachezza. Una volta riusciti a riportare a fatica la calma, i poliziotti hanno identificato tre cittadini originari del Gambia: un 35enne con precedenti di polizia, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; stesso provvedimento per un suo connazionale di 23 anni trovato con 1 grammo di eroina e alcune dosi di marijuana; un altro gambiano è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.