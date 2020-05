In via sant’Apollinare a Città di Castello, la via di collegamento storico tra piazza Matteotti e via del Popolo, un ladro ha colpito ai danni dei dipendenti di una ditta di spurghi. Nel mentre gli operatori erano intenti a svolgere il loro lavoro, con scaltrezza un uomo ha aperto lo sportello del mezzo pesante e ha portato via un borsello dove c’erano denaro e un telefono cellulare. Hanno cercato di inseguirlo ma è stato più veloce di tutti e ha fatto perdere le sue tracce. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì 26 itorno alle 17,15. Sul posto poi sono immediatamente arrivati gli agenti della municipale, una pattuglia dei carabinieri del radiomobile e anche il personale del commissariato che si sono subito messi nelle sua tracce.