E' stato ritrovato senza vita Pierpaolo Filippin, l'escursionista quarantenne di Gubbio di cui non si avevano notizie da due giorni (leggi qui). L'avvistamento del corpo senza vita è avvenuto durante l'ultima perlustrazione dei tecnici del Soccorso Alpino a bordo dell'elicottero della Protezione Civile sul versante meridionale della cima del Monte Tremol (metri 2007) in Friuli ad una altitudine di circa 1500 metri., nel pomeriggio di martedì 26 maggio. Il versante, molto scosceso, era già stato perlustrato dalle squadre a piedi ma il corpo non poteva essere avvistato dal basso in quando era nascosto da un risalto.