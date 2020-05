Droga, dall'Umbria a Napoli per acquistare le dosi: arrestato trentenne

In trasferta a Napoli per acquistare droga che sarebbe poi stata rivenduta tra Valtiberina Toscana e Altotevere umbro. Sorpreso con 100 dosi già confezionate.

Brillante operazione da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che hanno arrestato un 32enne residente a Sansepolcro; il giovane, tra l’altro ben noto alle forze dell’ordine anche in riva al Tevere, è originario del Beneventano seppure oramai da anni trapiantato in Valtiberina. Residente a Sansepolcro, ma domiciliato da qualche tempo nel Comune di Città di Castello. Con se aveva 99 dosi di eroina e una di crack che una volta immesse nel mercato avrebbero fruttato nelle tasche del ragazzo migliaia di euro. Qualcosa, però, è andato storto: il tutto si è verificato lungo via Fellini nel quartiere di Scampia a Napoli. Il 32enne biturgense era partito da qualche giorno con destinazione la Campania infrangendo, tra l’altro, anche le varie normative legate all’emergenza Coronavirus. Durante il weekend, poi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Napoli hanno notato il 32enne con fare sospetto e lo hanno fermato dopo un breve inseguimento.