Gualdo Cattaneo, trappola mortale nel bosco: fucile carico e grilletto che era collegato a filo invisibile

Una pericolosa trappola piazzata da un cacciatore è stata scoperta nei boschi di Gualdo Cattaneo.

Un fucile carico e il grilletto collegato a un filo invisibile in tensione pronto a tirare e a fare fuoco non appena il cinghiale avesse mangiato il cibo a terra.

Nel bosco, veramente per un istante, alcuni escursionisti sono riusciti a non tirare il filo e quindi a evitare che l’arma sparasse i pallettoni. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica e soltanto ieri sera se n’è appresa notizia. Immediatamente è stato dato l’allarme ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, sequestrando l’arma, regolarmente denunciata, e identificando in breve il cacciatore di frodo che è stato denunciato. Gli viene contestato il porto illegale di armi in luogo pubblico, omessa custodia di armi e munizioni, munizioni illegali a casa.