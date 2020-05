Un uomo di 85 anni di Gubbio è finito in ospedale a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi sulla Madonna della Cima, dopo la Gola del Bottaccione, domenica 24 maggio. Per cause in corso di accertamento l’anziano è sbandato con lo scooter ed è finito contro il guard rail rimanendo ferito. Prontamente soccorso è stato trasportato all’ospedale di Branca dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico e l’hanno ricoverato riservandosi la prognosi. L’incidente è stato rilevato da una pattuglia dei vigili urbani.