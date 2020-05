ORVIETO

L'appello video ai giovani di don Danilo sulla movida: "Usate il cervello"

"Perché non usiamo le mascherine, perché non siamo distanziati, perché non usiamo il cervello e non usiamo il cuore? Non siamo delle pecore che soffrivano perché stavano dentro al recinto e poi ci hanno sciolto..." "Non siamo una mandria alla quale hanno aperto il recinto... Siamo persone intelligenti che sono state chiuse dentro casa per poi riaprirsi al mondo..." Queste alcune delle parole ...