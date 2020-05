Incidente mortale sul rettilineo alle porte di Norcia tra uno scooterone e una jeep dell'Esercito: trentenne di Spoleto muore sul colpo e 33enne in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita, trasportato in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dramma nel tardo pomeriggio di sabato in viale della Stazione dove ha perso la vita una giovane spoletina, che viaggiava su un Vespone Piaggio insieme al coetaneo che era alla guida del mezzo. I due rientravano a casa dopo la gita fuori porta nel primo fine settimana senza restrizioni anti Covid 19, sono volati a terra a seguito del terribile impatto con la Jeep Renagade dell'Esercito.