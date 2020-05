Raffica di multe per gli assembramenti nel primo weekend di riapertura di bar e ristoranti a Spoleto. Il giorno prima non tutto era filato liscio a Foligno. Sono 16 i giovani sanzionati nella notte tra venerdì e sabato 23 maggio dalle forze di polizia che hanno compiuto una serie di controlli, in piazza del Mercato e vie limitrofe, ossia la zona del centro storico più frequentata nel periodo estivo. Movida che resterà la sorvegliata speciale anche nei prossimi giorni. Oltre alle sedici multe da 400 euro (ridotte a 280 euro se pagate entro 15 giorni), i carabinieri, che nell'antico foro hanno lavorato insieme a poliziotti e finanzieri, hanno anche portato in caserma un giovane che si sarebbe ripetutamente rifiutato di fornire le proprie generalità al momento dell'identificazione.

