Scontro nella tarda serata di venerdì 22 maggio lungo via Santocchia, nella zona industriale di Sant'Eraclio, a Foligno. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della polizia locale, intervenuti sul posto per rilevare le cause dell'incidente, una moto guidata da un centauro folignate 45enne si è scontrata con un camion. Ancora in via di ricostruzione la dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 21,50. L'uomo alla guida della moto è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale San Giovanni Battista in codice rosso. L'uomo, nonostante le numerose fratture riportate a seguito dell'impatto con il pesante mezzo, non è in pericolo di vita.