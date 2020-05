I vigili del fuoco di Città di Castello sabato mattina 23 maggio sono stati chiamati ad intervenire al quartiere Graticole, in quanto da una vicino campo un rettile si era introdotto nello scantinato di una abitazione per poi nascondersi in garage. I vigili del fuoco hanno effettuato una serie di controlli e hanno rintracciato il rettile che si era nascosto accanto al motore di azionamento della porta basculante del garage. In tutta sicurezza la serpe è stata recuperata e, come prevede la legge, portata in un campo di campagna e liberata. Grosso sospiro di sollievo per i proprietari dell’abitazione che hanno passato un’ora di autentica paura.