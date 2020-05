Il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha emesso nei confronti di un cittadino extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine e in possesso di svariati alias, il divieto di accesso all'area e vie adiacenti la stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli per 6 mesi. L’inosservanza del Daspo (se non per fondati motivi) comporterà conseguenze di natura penale. Per tre giorni l'uomo è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, e dalla municipale assisana, agli ordini del comandante Antonio Gentili, nella sala d’attesa della stazione, senza motivo.