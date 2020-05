I carabinieri della Stazione di Monte Santa Maria Tiberina, hanno deferito in stato di libertà un 30enne di Città di Castello che, alla guida della propria auto, a Banchetti di Umbertide, ne ha perso il controllo andando ad urtare violentemente contro un palo della pubblica illuminazione. Il 30enne è risultato positivo agli esami, con un tasso di alcol nel sangue 4 volte superiore al massimo consentito. Lo stesso inoltre, è risultato avere la patente scaduta da molti mesi. Per lui quindi, oltre alla sanzione amministrativa di euro di 158 euro per guida con patente scaduta, è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Perugia per guida in stato ebbrezza alcolica.